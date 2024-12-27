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Narin cinayetinde kritik görüntüler! Ağabey Enes Güran'ın avukatı mahkemede izletti

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Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında ağabey Enes Güran'ın avukatı Mahir Akbilek, bir mühendisin üzerinde çalıştığı videoyu izletti. Videoyu sesli bir şekilde aktaran Akbilek, "Tepenin üstünde olduğu ve Narin zannettiği karaltı yamaçtan aşağı doğru iniyor. Ve biz Narin'in Nevzat'ın evinden, evinin olduğu yakın bölgeden seslenen kişiye doğru gittiğini değerlendiriyoruz." dedi.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşması ikinci günde devam ediyor.

MAHKEMEDE VİDEO İZLETTİ

Ağabey Enes Güran'ın savunmasının ardından avukatı Mahir Akbilek söz aldı. Avukat Akbilek, "Normal vatandaşlar, Dara-2 ham görüntüleri üzerinden sosyal medyada bu görüntüleri iyileştirdiklerini düşünerek paylaşımlar yaptı. Ancak çoğu zaman akla ziyan şeyler gördüklerini iddia ederek bu paylaşımları yaptılar." diye konuştu.

"NARİN ZANNETTİĞİMİZ KARALTI AŞAĞI DOĞRU İNİYOR"

Bir mühendisin üzerinde çalıştığı videoyu mahkemede izlettiren Akbilek, "Nevzat'ın evinin önünde bir kadın var, yüzünün Narin'e dönük olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Videoyu sesli bir şekilde tanımlayan Akbilek şu ifadeleri kullandı:

"Tepenin üstünde olduğu ve Narin zannettiği karaltı, yamaçtan aşağı doğru geliyor. Ve biz Narin'in Nevzat'ın evinden, evinin olduğu yakın bölgeden seslenen kişiye doğru gittiğini değerlendiriyoruz. Böyle düşünüyoruz en azından. Mümkün bir senaryo gibi görünüyor. Sunuyoruz size. Artık kararınızdan sonra biz kendi imkanlarımızla bu görüntüyü iyileştirmeye çalışacağız."

Narin cinayetinde kritik görüntüler! Ağabey Enes Güran'ın avukatı mahkemede izletti
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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