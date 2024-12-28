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Narin cinayeti davasında mahkeme başkanından sosyal medya ve kadın programı sitemi

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Narin cinayeti davasının ikinci duruşmasında sosyal medya tartışması yaşandı. Enes Güran'ın avukatı, Diyarbakır Barosu eski başkanı Nahit Eren'e, "Her şeyi sosyal medyada paylaştınız. Biz iddianameyi sosyal medyadan öğrendik" dedi. Bu esnada araya giren mahkeme başkanı, "Bu duruşmada sosyal medyaya konuşmayan biziz. Hepiniz sürekli konuştunuz. Kadın programlarına katıldınız" diyerek sitem etti.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayeti davasının ikinci duruşması, üçüncü günde devam ediyor. Karar öncesi son savunmaların alındığı duruşma, ağabey Enes Güran'ın son avukatı Mustafa Demir'in konuşmasıyla başladı.

"İDDİANAMEYİ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİK"

Duruşma salonuna sosyal medya tartışması damga vurdu. Avukat Mustafa Demir, Diyarbakır Barosu'nun eski başkanı Nahit Eren'e dönerek, "Sayın Başkan, Narin dosyasında Nahit Eren bazı paylaşımlar yaptı. İlk olarak şunu söyleyeyim, bu paylaşımları kötü niyetle yaptığınızı düşünmüyorum. Dün bize laf attınız ama her şeyi sosyal medyaya paylaştınız. Biz iddianameyi sosyal medyadan öğrendik. Dosyaya bir şey giriyor sosyal medyadan görüyoruz." dedi.

MAHKEME BAŞKANI: SOSYAL MEDYAYA KONUŞMAYAN BİR BİZİZ

Bu esnada araya giren mahkeme başkanı, "Kusura bakmayın, burada sosyal medyaya konuşmayan bir biziz. Gerçi biz zaten konuşamayız ama hepiniz sürekli konuştunuz. Kadın programlarına katıldınız." sözleriyle sitem etti.

Avukat Mustafa Demir'in konuşmasının ardından anne Yüksel Güran'ın ve avukatlarının savunmasına geçilecek.

Narin cinayeti davasında mahkeme başkanından sosyal medya ve kadın programı sitemi
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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