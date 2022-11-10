En acı fotoğraf! 14 yaşındaki kız çocuğu, narenciye makinesine takılarak can verdi 3. Sayfa Haberleri Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye paketleme fabrikasında çalışan 14 yaşındaki kız çocuğu, kıyafetinin makineye sıkışması nedeniyle ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakınlarının hastane önündeki bekleyişleri de yürekleri dağladı. Hürriyet Mahallesi Hanifi Soylu Bulvarı üzerindeki bir narenciye paketleme fabrikasında işçi olarak çalışan Dicle Nur Selçuk (14), kıyafetini paketleme makinasına kaptırdı. Ağır yaralanan Dicle, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Erzin Devlet Hastanesine kaldırıldı. TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kız çocuğu kurtarılamadı.Dicle'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli tıpta otopsisi tamamlanan Dicle'nin cenazesini babası Mehmet Resul Selçuk teslim aldı. Cenaze defnedilmek üzere Diyarbakır'ın Dicle ilçesine götürüldü. Talihsiz çocuğun yakınları hastane önünde böyle bekledi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Selçuk Hatay Dicle 3. Sayfa Haberler

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