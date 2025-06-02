Ankara'da aniden bastıran yağmur sele neden oldu

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde akşam saatlerinde yağan ani yağmur sonrası Akdere Mahallesi Hoşebe Mesire alanı sele teslim oldu.

Ankara'da aniden bastıran sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Kimi bölgelerde ise yağmurun sele neden olduğu görüldü.

NALLIHAN SELE TESLİM OLDU

O ilçelerden biri de Nallıhan oldu. İlçede bugün akşam 18.00 sırasında aniden bastıran sağanak yağış Akdere Mahallesinde sele neden oldu. Hoşebe Mesire alanı gibi vatandaşlar tarafından yoğun şekilde kullanılan Mesire alanındaki yolda yoğun şekilde sel suları telefon kameralarına yansıdı.