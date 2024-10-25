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Nagehan Alçı: 3 aylık ömrü kalan babam, nereye gittiğimi görsün diye Rasim'le hastanede evlendim

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Gazeteci Nagehan Alçı, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Alçı, babasının sağlık durumu nedeniyle Rasim Ozan Kütahyalı ile hastanede evlendiğini ve bu evlilikten 4 gün sonra babasının bitkisel hayata girdiğini anlattı. Eski eşi Kütahyalı ile yaşadığı ayrılık sürecinin zorlu geçtiğini, hayatında affetmeyeceği iki insan olduğunu, bunlardan birinin eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı olduğunu ima etti.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu gazeteci Nagehan Alçı oldu.

"BABAM NEREYE GİTTİĞİMİ GÖRSÜN DİYE RASİM'LE HASTANEDE EVLENDİM"

Babasının sağlık durumu nedeniyle Rasim Ozan Kütahyalı ile hastanede evlendiğini anlatan Nagehan Alçı, "Babamın sadece 3 aylık ömrü kalmıştı. Babam gidiyorsa, benim nereye gittiğimi görsün diye Rasim'le hastanede evlendik. Evlendikten 4 gün sonra da babam bitkisel hayata girdi," ifadelerini kullandı.

Nagehan Alçı: 3 aylık ömrü kalan babam, nereye gittiğimi görsün diye Rasim'le hastanede evlendim

"KARŞI TARAFIN KORKUTMA VE MANİPÜLASYONU YÜZÜNDEN BOŞANMA DİLEKÇESİNİ İŞLEME KOYMAK KOLAY DEĞİLDİ"

Eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı ile yaşadığı ayrılık sürecinin zorlu geçtiğini ifade eden Alçı, 2019 yılında çocukları ile beraber adeta kaçarak farklı bir eve çıktıklarını ve boşanma kararını uzun bir sürenin sonunda aldığını belirtti. "Boşanma dilekçesini işleme koymak hiç kolay değildi, buna avukatım da şahit. 2019 tarihli dilekçelerimiz var, işleme koyamadık. Hem duygusal, hem de karşı tarafın korkutması ve manipülasyonları yüzünden boşanmak hiç kolay değildi. Ben çok büyük bir prangadan kurtuldum, nefes almaya başladım. Bedeli ne olursa olsun, sağlığımla da ödedim, maddi olarak büyük kayıplarla da ödedim ama bu kararı verip boşanabildiğim için kendimle gurur duyuyorum." dedi.

Nagehan Alçı: 3 aylık ömrü kalan babam, nereye gittiğimi görsün diye Rasim'le hastanede evlendim

"ASLA AFFETMEYECEĞİM İKİ İNSAN VAR"

Sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun "Bir gün geçmişe dönüp baktığında herkesi ve her şeyi affettim diyebilir bir noktaya gelebilecek misin?" sorusunu dikkat çeken bir cevap veren Alçı "Asla affetmeyeceğim dediğim iki insan var. Söylemeyeceğim. Affetmeyeceğim." dedi. Kalaycıoğlu "Birini tahmin edebiliyorum ama..." ifadelerini kullanırken Nagehan Alçı "Diğeri de ona çok yakın, aileden biri. Hayatta son nefesimi versem de onları affetmeyeceğim." dedi.

Nagehan Alçı: 3 aylık ömrü kalan babam, nereye gittiğimi görsün diye Rasim'le hastanede evlendim
Kaynak: Haberler.com / Şevval Çelik - 3.Sayfa

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