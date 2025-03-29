Myanmar'daki Depremler: Ölü Sayısı 1644'e Yükseldi

Myanmar'da dün meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki 2 deprem sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı bin 644'e yükseldi.

Güney Asya ülkesi Myanmar'ı vuran deprem felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Ülkedeki askeri yönetim tarafından yapılan açıklamada, Myanmar'da dün meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki 2 deprem sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının bin 644'e, yaralı sayısının 3 bin 408'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, 139 kişinin kayıp olduğunu aktarıldı.

Myanmar'a yardım çalışmaları

Myanmar'ın Sagaing şehrinin 16 kilometre kuzeybatısında dün yerel saatle 12.50 sıralarında 7.7 büyüklüğünde bir deprem, yaklaşık 12 dakika sonra da 6.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana gelmişti. Depremlerin ardından Çin, Hindistan, Malezya ve Rusya destek ekipleri ve erzak yardım çalışmaları başlatmış, Birleşmiş Milletler ise Myanmar'a destek amacıyla 5 milyon dolar acil yardım fonu duyurmuştu. Yeni Zelanda 2 milyon Yeni Zelanda doları yardım sağlayacağını açıklamış, Güney Kore de Myanmar'a ilk etapta 2 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını belirtmişti.

6 bölgede OHAL ilan edilmişti

Myanmar'ın Mandalay, Sagaing, Bago, Magway bölgeleri ile Shan eyaleti ve başkent Naypyidaw'da acil durum ilan edilmiş, uluslararası insani yardım talebinde bulunulmuştu. Deprem Tayland ve Çin gibi çevre ülkelerden de hissedilmiş, Tayland'da inşaat halindeki 30 katlı binanın çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti. - NAYPYİDAW