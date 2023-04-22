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Myanmar'da hortum felaketi: 6 ölü, 109 yaralı

Myanmar'da hortum felaketi: 6 ölü, 109 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Myanmar'ın Naypyidaw UnionBölgesi'nde meydana gelen hortum nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 109 kişi de yaralandı.

Myanmar'ın Naypyidaw UnionBölgesi'nde meydana gelen hortum nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 109 kişi de yaralandı.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın orta kesiminde hortum çıktı. Naypyidaw UnionBölgesi'ndeki Lewe'ye bağlı köylerde etkili olan hortum nedeniyle 200'den fazla evde büyük hasar meydana geldi. Polisten yapılan açıklamaya göre 6 kişi hayatını kaybederken, 109 kişi de yaralandı. Yaralılardan 16'sının durumunun kritik olduğu aktarıldı. Kurtarma operasyonlarının sürdüğü kaydedildi. - NAYPYİDAW

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Myanmar Asya 3. Sayfa Haberler

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