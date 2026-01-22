Duruşma sonrası aile konuştu: 'Kardeşim yerinde rahat yatacak'

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 12 yıllık eşi Simge Kodalak'ı (31) öldüren müzisyen koca, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Duruşma sonrasında açıklamalarda bulunan Simge Kodalak'ın kardeşi, "Bizim yaşadığımız acıyı hiçbir aile yaşamasın. O çocukların yaşadığını hiçbir evlat yaşamasın. Adalet yerini buldu, istediğim gibi olmasa da buna da şükür diyorum" dedi.

Reisler Göleti mevkiinde 30 Aralık 2024'de meydana gelen olayda, emniyete gelen İ.K., 12 yıllık eşi Simge Kodalak'ı öldürdüğünü itiraf etti. Yapılan araştırma neticesinde de boyun bölgesinde delici alet yarası bulunan kadının cesedine ulaşıldı. Müzisyen eşi tarafından öldürülen Simge Kodalak'ın cenazesi, Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi Merkez Cami'de kılınan namazın ardından defnedildi, şüpheli koca ise tutuklandı.

Davada karar çıktı

Sanık İ.K., Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya İ.K. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz hakkı verile sanık İ.K., "Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm. Herkesin karşısında bir suçlu olmaktan çok utanıyorum. Keşke olmasaydı, çok pişmanım. Böyle olmaması gerekiyordu" dedi. Görüş bildiren Cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti ise sanık İ.K. hakkında 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Aile duruşma sonrasında konuştu

Duruşma bitiminde davaya ilişkin konuşan Simge Kodalak'ın kardeşi Seval Çapoğlu, "Kardeşimin katili hak ettiği cezayı buldu. Verilen karardan dolayı çok mutluyuz. Adalete güvendik, bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. Bugün bizim bayram günümüz, kardeşim yerinde rahat yatacak" dedi.

"Adalet yerini buldu"

Adaletin tecelli ettiğini belirten Simge Kodalak'ın kardeşi Sinan Çiçek, "Adalet yerini buldu. Bizim yaşadığımız acıyı hiçbir aile yaşamasın. O çocukların yaşadığını hiçbir evlat yaşamasın. Adliyeyi izleyerek geçiyorduk, bizim başımıza gelemez diyorduk, geldi. Adliyeye gelmeyen bir aile olarak buradan bir yıldan beri çıkamadık. Adalet yerini buldu, istediğim gibi olmasa da buna da şükür diyorum" diye konuştu. - SAKARYA