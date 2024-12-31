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Müzisyen Eş Tarafından Öldürülen Simge Kodalak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Müzisyen Eş Tarafından Öldürülen Simge Kodalak Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde müzisyen eşi tarafından öldürülen 31 yaşındaki Simge Kodalak, cenaze töreni ile toprağa verildi. Olayın ardından eşi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde müzisyen eşi tarafından öldürülen Simge Kodalak (31) son yolculuğuna uğurlandı. Kodalak'ın 12 yıldır evli olduğu ve 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün Reisler Göleti mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14.00 sıralarında İ.K. (42) isimli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ederek eşi Simge Kodalak'ı (31) Kaynarca Reisler Göleti kenarında öldürdüğünü itiraf etti. Emniyet Müdürlüğü'nün ihbarı üzerine bölgeye Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan araştırma neticesinde boyun bölgesinde delici alet yarası bulunan kadının cesedine ulaşıldı. Olay yerine götürülen ve ardından gözaltına alınan şüphelinin ise müzisyen olduğu öğrenildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Simge Kodalak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, Erenler ilçesindeki Çaykışla Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi. Cenaze, kılınan namazın ardından Hasanbey Eski Mezarlığı'na defnedildi. 12 yıldır İ.K. ile evli olan Kodalak'ın, 10 ve 6 yaşlarında iki çocuğu olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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