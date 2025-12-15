Manifest müzik grubu üyelerine 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası

Manifest isimli müzik grubu tarafından verilen halka açık konser sırasındaki görüntülerinde bulunan dans figürlerinin 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' içerdiği iddiasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, grup üyelerini 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İstanbul'da 6 Eylül 2025'de Küçükçiftlik Park konser alanında Manifest isimli müzik grubu tarafından verilen halka açık konser sırasında dans figürlerinin 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' içerdiği iddiasına ilişkin 'basit yargılama' usulü görülen dava İstanbul 49.Asliye Ceza Mahkemesince karara bağlandı.

3 ay 22 gün hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay ile dansçı Ayça Dalaklı'yı 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 3'er ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanıklar hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. - İSTANBUL