Müşteri gibi bindiği takside sürücüye kaldırım taşı ile dehşeti yaşattı

Antalya'da bir taksi sürücüsü, müşteri gibi aracına binen bir şahsın kaldırım taşlı saldırısına uğradı.

Antalya'da bir taksi sürücüsü, müşteri gibi aracına binen bir şahsın kaldırım taşlı saldırısına uğradı. Olay anları taksi içerisinde bulunan kameraya yansırken, kaçan zanlı ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, önceki gün gece saat 04.30 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Caddesi'ndeki duraktan, Mesut Dertli'nin kullandığı taksiye binen H.Ş., Fabrikalar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi. Bir süre sonra şahıs, yanında getirdiği ve ayaklarının yanına sakladığı kaldırım taşı işe taksi sürücüsüne saldırdı. Taksi sürücüsü kendisini korumaya çalışırken, saldırgan şahıs elindeki taşla vurmaya devam etti.

Hastanede tedavi altına alındı

Bir süre taksi sürücüsü ile boğuşan saldırgan şahıs, daha sonra araçtan inerek hızla kaçtı. Taksi sürücüsünün yardımına ise çevredeki vatandaşlar kuştu. Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ve polisten yardım istedi. İhbarla olay yerine giden sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Dertli'yi Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürdü. Ameliyata alınan Dertli'nin sağ elinde kırıklar olduğu, başından da ciddi derecede yaralandığı kaydedildi. Saldırgan şahıs ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Şahin'in emniyetteki işlemleri sürerken; taksiciler, dün akşam saatlerinde konvoy düzenleyerek saldırıyı protesto etti. - ANTALYA