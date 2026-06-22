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Mustafakemalpaşa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Mustafakemalpaşa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sulama kanalında 33 yaşındaki Osman Işık'ın cesedi bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili polis ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesindeki sulama kanalında meydana geldi. Kanal içerisinde hareketsiz bir kişinin bulunduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada sulama kanalında sürüklenen ve köprü ayağına takılan şahıs, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak köprü üzerine alındı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Bölge güvenlik çemberine alınırken, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın 33 yaşındaki Osman Işık olduğu tespit edildi.

Savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından Osman Işık'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın meydana geliş nedeni ve ölümün nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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