Mustafa Sarıgül'ün soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi

Mustafa Sarıgül'ün soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki tahkikat dosyası yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dosyada örgüt kurma, çocuğun cinsel istismarı, aklama ve nitelikli cinsel saldırı suçları var.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından soruşturma yürütülmesi amacıyla hazırlanan tahkikat dosyası, yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı