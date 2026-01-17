Haberler

Muş'ta solunum sıkıntısı yaşayan bebek Van'a nakledildi

Güncelleme:
Muş Devlet Hastanesi'nde solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi gören 26 hafta 3 günlük prematüre bebek, hava ambulansıyla Van'a sevk edildi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı helikopter ambulans, bebeği Muş'tan alarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.

Muş Devlet Hastanesi'nde solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi gören prematüre bebek, helikopter ambulansla Van'a nakledildi.

Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi altında bulunan 26 hafta 3 günlük prematüre bebeğin, solunum sıkıntısı tanısıyla ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevkine karar verildi. Daha hızlı sevkin sağlanması amacıyla hava ambulansı talep edildi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı helikopter ambulans, hasta nakli için havalanarak bebeği Muş'tan alıp Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. - VAN

