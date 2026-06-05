Muş'ta kontrolden çıkan otomobil zincirleme kazaya yol açtı: 1 yaralı, 5 araç hasarlı

Muş'ta kontrolden çıkan bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, 5 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Muş merkezdeki Şehit Akif Ağaoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 49 ABF 336 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç; önce seyir halindeki bir hafif ticari araca, ardından yol kenarında park halinde bulunan 4 araca çarptı.

Otomobil, son olarak karşı yönden gelen bir motokuryeye çarparak durabildi. Kazada yaralanan motokuryeyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kurye, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, hasar gören araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı