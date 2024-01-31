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Muş'ta Yolcu Otobüsünde Metamfetamin Ele Geçirildi

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Muş'ta polis ekipleri tarafından bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 kilo 21 gram metamfetamin bulundu. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

MUŞ (İHA) – Muş'ta polis ekiplerince bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 kilo 21 gram metamfetamin ele geçirildi.

Muş Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada, batı illerine gönderilmek üzere malzemelerin arasına gizlenmiş 2 kilo 21 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 1 şüpheli gözaltına alındı" denildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Muş Narkotik Suçlar Güvenlik Uyuşturucu Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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