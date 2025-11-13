Haberler

Muş'ta Yasa Dışı Kafes Avcılığına Ceza

Güncelleme:
Muş'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yasa dışı kafes avcılığı yapan bir kişiyi suçüstü yakalayarak toplam 20 bin TL ceza uyguladı. Vatandaşlar, benzer durumlarla karşılaştıklarında Alo 184 hattına ihbarda bulunmaları gerektiği belirtildi.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, kentte yürüttükleri av koruma faaliyetleri kapsamında yasa dışı kafes avcılığı yapan bir kişiyi suçüstü yakaladı. Şahsa 12 bin TL idari para cezası ve 8 bin TL tazminat olmak üzere toplam 20 bin TL ceza kesildi. Vatandaşların bu tür durumlarla karşılaştıklarında Alo 184 hattına ihbarda bulunmaları istendi. - MUŞ


