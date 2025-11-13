Muş'ta Yasa Dışı Kafes Avcılığına Ceza

Muş'ta yasa dışı kafes avcılığı yapan bir kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince suçüstü yakalandı. Şahsa toplam 20 bin TL ceza uygulandı.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, kentte yürüttükleri av koruma faaliyetleri kapsamında yasa dışı kafes avcılığı yapan bir kişiyi suçüstü yakaladı. Şahsa 12 bin TL idari para cezası ve 8 bin TL tazminat olmak üzere toplam 20 bin TL ceza kesildi. Vatandaşların bu tür durumlarla karşılaştıklarında Alo 184 hattına ihbarda bulunmaları istendi. - MUŞ