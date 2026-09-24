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Muş'ta uyuşturucu suçundan 3 yıl 7 ay 30 gün hapis cezası olan şahıs tutuklandı

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Muş'ta uyuşturucu suçundan 3 yıl 7 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince 22 Eylül 2026'da yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Muş'ta 3 yıl 7 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Gerçekleştirilen çalışma sonucunda, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 3 yıl 7 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 22 Eylül 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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