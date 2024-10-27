Muş'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı
Muş-Bingöl kara yolunda bir otomobilin kamyonete çarpması sonucu kamyonet içerisindeki 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muş'ta trafik kazası meydana geldi: 5 yaralı
MUŞ - Muş'ta otomobilin kamyonete çarpması sonucu kamyonet içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza Muş- Bingöl kara yolunun Bozbulut köyü yakınlarında meydana geldi. Turan Yıldırım yönetimdeki 06 AD 6001 plakalı otomobil, aynı yönden giden Cihan Algan'ın kullandığı 16 YBS 11 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonet, çarpmanın etkisi ile yol kenarındaki tarlaya savrulmasıyla araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.