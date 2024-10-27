Üye Girişi
Haberler

Muş'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş-Bingöl kara yolunda bir otomobilin kamyonete çarpması sonucu kamyonet içerisindeki 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş'ta trafik kazası meydana geldi: 5 yaralı

MUŞ - Muş'ta otomobilin kamyonete çarpması sonucu kamyonet içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza Muş- Bingöl kara yolunun Bozbulut köyü yakınlarında meydana geldi. Turan Yıldırım yönetimdeki 06 AD 6001 plakalı otomobil, aynı yönden giden Cihan Algan'ın kullandığı 16 YBS 11 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonet, çarpmanın etkisi ile yol kenarındaki tarlaya savrulmasıyla araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Otomobil 3-sayfa Bingöl trafik Yaşam Kaza Muş

6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı

6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törende önemli bir kişi eksik

 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı

CHP lideri gibi DEM Parti de aynı çağrıyı yaptı! Gözler şimdi Erdoğan'ın vereceği yanıtta

 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun

5 büyüklüğünde depremle sarsılan Adana'ya Naci Görür'den korkutan uyarı
KKTC'de bebeklere su yerine saf alkol içirdiler: 1 bebek öldü

Bebeklere su yerine saf alkol içirdiler: 1 bebek öldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
POWER RANGERS filmi konusu nedir? Power Rangers oyuncuları kim? İstanbul'da doğan ve İstanbul'da ölen ilk Osmanlı padişahı kimdir? Susam Sokağı karakterlerinden Büdü'nün en sevdiği sayı 6'yken Edi'nin en sevdiği sayı kaçtır? 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok gol atan, en çok galibiyet alan ve en çok puan toplayan futbol takımı hangisidir? Tolstoy'un Anna Karenina adlı eseri hangi ifadeyle başlar? INTER- JUVENTUS maçından kareler! Inter- Juventus maçı kaç kaç bitti? Kenan Yıldız gol attı mı? Maç özeti! Fenerbahçe- Bodrumspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Bodrumspor maç özeti! Hangi ikisi köpekgillerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu! ADANA'DA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü ne? Kendisine bir şey uzatıldığında ''Onu buradan alabilmem için Dhalsim olmam lazım'' diyen biri hangi video oyun serisine gönderme yapmış olur? 28 Ekim Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.