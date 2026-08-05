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Muş'ta Hastane Kavşağı'nda İki Araç Çarpıştı: 2 Hafif Yaralı

Muş'ta Hastane Kavşağı'nda İki Araç Çarpıştı: 2 Hafif Yaralı
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Muş'ta Hastane Kavşağı'nda gece saatlerinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle kısa süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Muş'ta Hastane Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde kent merkezindeki Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hafif yaralı 2 kişi tedbir amaçlı Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kavşakta trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, hasar gören araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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