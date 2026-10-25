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Muş'ta tefecilikten 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi tutuklandı

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Muş'ta tefecilik suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, jandarma ekiplerince 22 Ekim 2026'da gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 3 kişi, mahkemece tutuklanarak Muş Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Muş'ta tefecilik suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Muş merkezde tefecilik suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, 22 Ekim 2026 tarihinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Muş Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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