Muş'ta tefecilik hükümlüsü yakalandı

Muş'ta tefecilik suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Yeşilyurt Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda hakkında "tefecilik yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı