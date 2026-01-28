Haberler

Muş'ta tarihi eser kaçakçılığı

Muş'ta jandarma ekipleri, Osmanlı dönemine ait tarihi eserler ele geçirdi. Bir kişinin elindeki eserleri satmaya çalıştığı tespit edildi ve arama yapıldı. Ele geçirilen eserler arasında hançer, sikke ve yüzükler bulunuyor.

Muş'ta jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, merkez ilçede ikamet eden Ü.T. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Muş Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramada, Müze Müdürlüğü tarafından Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 hançer/kama, 5 sikke, 6 yüzük ve 1 taş obje ele geçirildi. Ayrıca kaçak kazılarda kullanıldığı değerlendirilen 2 metal dedektör başlığına da el konuldu. Ele geçirilen tarihi eserlere muhafaza altına alınmak üzere el konulurken, Muş Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Şüpheli şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MUŞ

