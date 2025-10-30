Muş'ta Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Muş'un Yarpuzlu köyü mevkiinde seyir halinde olan bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından dumanların yükselmesi üzerine araç yol kenarına çekildi. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi koordinesinde itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MUŞ