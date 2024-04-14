Muş'ta otomobil takla attı: 4 yaralı

Muş'un Varto ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Varto kara yolu üzerinde meydana geldi. Muş'tan Varto istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 VY 696 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kullanılamaz hale gelen otomobildeki 4 kişi araç içerisinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesine ve Varto Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ