Muş'ta Otomobil Çarpışması: 8 Yaralı
Güncelleme:
Muş'un Varto ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Muş'un Varto ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Varto ilçe girişinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 GN 6115 plakalı otomobil ile 61 ACP 231 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
