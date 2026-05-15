Muş'ta boğulma tehlikesi geçiren genç heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Muş'ta kaldırımda yürüdüğü sırada boğazına limon kaçan genç, iş adamı İbrahim Akarsu'nun yaptığı heimlich manevrası sayesinde hayata tutundu.

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Sunay Mahallesi Yeni Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Kahvehaneden çıktıktan sonra ağzına kabuğuyla birlikte limon atan genç, arkadaşıyla yürüdüğü sırada aniden nefes almakta zorlandı. Boğulma tehlikesi geçiren gence ilk olarak arkadaşı müdahale etmeye çalıştı. Ancak müdahalenin yetersiz kalması üzerine çevrede bulunan iş adamı İbrahim Akarsu durumu fark ederek hızla gençlerin yanına gitti. Akarsu, gence heimlich manevrası uygulayarak boğazına kaçan limon parçasını çıkardı.

Genç rahat bir nefes alırken, çevredeki vatandaşlar İbrahim Akarsu'ya hızlı ve hayat kurtaran müdahalesi nedeniyle teşekkür etti. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUŞ

