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Muş'ta Kuvvetli Rüzgar Çatıları Uçurdu

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Muş'ta etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına, bazı binaların çatılarını uçurarak maddi hasara yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gerçekleşen olaya, can kaybı yaşanmadan hasar tespit çalışmaları başladı.

Muş'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

MUŞ - Muş'ta sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına, bazı binaların çatılarını uçurdu.

Muş'ta sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kent genelinde bazı binaların çatıları uçarken, maddi hasar meydana geldi.

Rüzgarın aniden etkisini artırmasıyla birlikte özellikle yüksek katlı binaların çatıları zarar gördü. Uçan çatı parçaları vatandaşlarda korku dolu anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, daha önce yaptığı uyarıda Muş ve çevresinde kuvvetli sağanak, gök gürültülü yağış ve fırtınanın beklendiğini duyurmuştu.

Can kaybının yaşanmadığı fırtına sonrası, hasar tespit çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - 3.Sayfa
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