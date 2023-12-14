Muş'ta köpek saldırısına uğrayan yaşlı kadının durumu açıklandı

MUŞ (İHA) – Muş Valiliği, Varto ilçesinin Alagöz Mahallesi'nde köpek saldırısına uğrayarak yaralanan 79 yaşındaki Medine Kızıltaş'ın durumu ve olaya ilişkin açıklama yayınladı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Varto ilçesinde 12.11.2023 tarihinde meydana gelen köpek saldırısında yaralanan kadına kuduz tanısı konulmadığı belirtilerek, "Bugün bazı basın ve yayın organları ile bir kısım sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan ' Muş'ta köpeklerin saldırdığı yaşlı kadın hastanelik oldu' başlıklı haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur. Muş ilimiz Varto ilçesinde yaşayan M.K. isimli kadın evinin önünden komşularına gittiği esnada komşusuna ait olduğu tespit edilen köpeğin ve sokak köpeklerinin saldırısı sonucu sağ baldır ve sağ bileğinden yaralanmıştır. Vatandaşımız, Varto Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından detaylı tetkik için Muş Devlet Hastanesine sevk edilmiş ve aynı gün gerekli tedavileri yapılarak taburcu edilmiştir. Sağlık ekipleri tarafından tetkikleri yapılan M.K.'de kuduz teşhisine rastlanmamış olup, rutin takibine devam edilmektedir" denildi. - MUŞ