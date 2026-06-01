Muş Bulanık'ta trafik kazası: 2 yaralı

Muş'un Bulanık ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin duvara çarpıp şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Muş-Bulanık kara yolu Yoncalı beldesi mevkiinde meydana geldi. Muş istikametinden Bulanık yönüne seyir halinde olan 10 AEV 141 plakalı Fiat Uno marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç şarampole yuvarlanarak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan ve yaralanan Sinan A. ile İbrahim A., ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı