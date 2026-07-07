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Muş'ta 3 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Muş'un Bulanık ilçesinde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde, "taksirle ölüme neden olma" suçundan hakkında 3 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muş Valiliğinde yapılan açıklamaya göre, Bulanık ilçesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 6 Temmuz 2026 tarihinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezasının infazı için Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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