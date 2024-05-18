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Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı

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Muş'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, aralarında bir bebeğin de olduğu 5 kişi yaralandı.

Muş'ta iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI

Muş-Bitlis kara yolunun 40. kilometresinde bulunan Altınova Beldesi kavşağında bugün akşam saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Alirıza Akpolat yönetimindeki 07 CVR 392 plakalı otomobil ile Şemdin Tulgar yönetimindeki 07 N 3667 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada her iki araçta bulunan Feride Ebrar Akpolat, Yağmur Akpolat, Mehmet Hüseyin Akpolat, Alirıza Akpolat, Şemdin Tulgar, Samet Tulgar, Selcan Tulgar ve ismi öğrenilemeyen bir bebek yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Muş, Bitlis ve Güroymak Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastane yapılan müdahalelere rağmen Şemdin Tulgar, Samet Tulgar ve Selcan Tulgar hayatını kaydetti.Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kontrollü olarak araçların geçişini sağladı. Kullanılamaz hale gelen 2 otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

trafik Muş 3.Sayfa Güncel Haberler

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