Muş'ta Karla Mücadele: 31 Yerleşim Yeri Yeniden Ulaşıma Açıldı

Güncelleme:
Muş'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 31 yerleşim yerinin yolu, il özel idaresi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, zorlu hava koşullarında karla mücadele ederek köylere ulaşımı sağladı.

Muş'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan toplam 31 yerleşim yerinin yolu, il özel idaresi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava, özellikle kırsal bölgelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle kapanan yollar için sabah saatlerinde çalışma başlatan Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkiindeki Üçevler grup köy yolunda zorlu bir mesai yürüttü.

Yer yer bir metreyi bulan kar kalınlığında zincir takarak ilerleyen ekipler, sarp dağların arasındaki karlı yolları aşmak için yoğun çaba gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü bölgelerde çalışmalarını sürdüren ekipler, 10 köy ve 21 mezraya ulaşımı sağlayan yolları yeniden ulaşıma açtı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
