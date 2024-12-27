Muş'ta Kar Yağışı Nedeniyle Otomobil Şarampole Düştü, Yaralanan Yok

Muş'un Varto ilçesinde kar yağışı nedeniyle yoldan çıkarak şarampole düşen otomobilde şans eseri yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre kaza, Varto- Karlıova yolunda meydana geldi. Varto istikametin Erzurum istikametine seyir halinde olan otomobil, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Kazada yaralanan olmazken kara saplanan araç ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. - MUŞ