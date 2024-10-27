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Muş'ta Kamyonet Ters Döndü: 5 Yaralı

Muş'ta Kamyonet Ters Döndü: 5 Yaralı
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Muş-Bingöl karayolu üzerinde bir otomobilin kamyonete çarpması sonucu ters dönen kamyonetteki 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muş'ta otomobille çarpışarak yol kenarındaki tarlaya savrulup ters dönen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza Muş- Bingöl karayolu Bozbulut köyü yakınlarında meydana geldi. Turan Yıldırım yönetimindeki 06 AD 6001 plakalı otomobil, aynı yöne giden Cihan Algan'ın kullandığı 16 YBS 11 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya savrularak ters dönen kamyonetteki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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