Muş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Muş'ta Sanayi Kavşağı'nda kamyon ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Muş merkezde bulunan Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan vatandaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı