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Muş’ta kadınlara uyuşturucu bağımlılığına karşı farkındalık semineri

Muş’ta kadınlara uyuşturucu bağımlılığına karşı farkındalık semineri
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Muş’ta aile destek merkezlerinde eğitim alan kadınlara yönelik uyuşturucu madde bağımlılığından korunma ve erken farkındalık konularında seminer düzenlendi.

Muş'ta aile destek merkezlerinde eğitim alan kadınlara yönelik uyuşturucu madde bağımlılığından korunma ve erken farkındalık konularında seminer düzenlendi.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından yürütülen "Gençliğine İyi Bak 3: Ailene Sahip Ol" projesi kapsamında seminer gerçekleştirildi. Seminerde Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeynep Kantarcı Bingöl tarafından kadınlara, çocuklarda ve gençlerde görülebilecek erken uyarı işaretleri hakkında bilgi verildi. Bingöl, çocukların yalnızca maddi ihtiyaçlarının karşılanmasının yeterli olmadığı belirtilerek; ilgi, sevgi, güven ve sağlıklı iletişimin çocukları riskli davranışlara karşı koruyucu unsurlar arasında yer aldığı ifade etti.

Çocukların arkadaş çevresinde ani değişiklik, aileden uzaklaşma, içine kapanma, okul başarısında düşüş, aşırı öfke ve günlük alışkanlıklardaki değişimlerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini aktaran Bingöl, bu tür durumlarda çocukların suçlanması veya baskı altına alınması yerine sakin ve güvene dayalı iletişim kurulmasının önemine dikkat çekti.

Bağımlılıkla mücadelede ailelerin yanı sıra eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının da iş birliği içerisinde hareket etmesinin önemine vurgu yapan Bingöl, risk durumlarında sorunu gizlemek yerine erken dönemde uzmanlardan ve ilgili kurumlardan destek alınması gerektiği belirti.

Seminer, kadınların soru ve görüşlerinin alınmasının ardından sona erdi. Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla ailelerin uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirilmesi ve çocukların risklerden korunmasına yönelik farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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