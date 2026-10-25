Muş'ta jandarma operasyonunda 700 bin TL'lik 237 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

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Muş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 700 bin TL olan 237 adet gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüphelinin ifadesi alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca gümrük kaçağı elektronik eşya, kaçak sigara ve termos gibi ürünleri satan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında Muş merkezde gümrük kaçağı ürün bulundurduğu ve sattığı tespit edilen 1 şüpheliye yönelik adli arama gerçekleştirildi. Aramada, piyasa değeri yaklaşık 700 bin TL olan 90 paket kaçak sigara, çeşitli markalarda 47 adet elektronik eşya ve 100 adet termos olmak üzere toplam 237 adet gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüphelinin ifadesi alınarak adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı