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Muş'ta jandarma operasyonunda 604 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Muş'ta jandarma operasyonunda 604 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Muş merkezde 2 şüphelinin ikametlerine jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 604 gram sıvı metamfetamin olduğu değerlendirilen madde, 36 gram sentetik kannabinoid ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi; gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Muş'ta jandarma ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Muş merkezde 2 şüphelinin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

İkametlerde yapılan adli aramalarda 604 gram sıvı metamfetamin olduğu değerlendirilen madde, 7 parça halinde toplam 36 gram sentetik kannabinoid ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatının ele geçirildiği kaydedildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüphelinin, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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