Muş'ta Düğün Töreninde Havaya Açılan Ateş 6 Yaşındaki Kız Çocuğunu Hayatından Etti

Muş'un Varto ilçesinde bir düğün sırasında havaya açılan rastgele ateş sonucunda 6 yaşındaki Ayşe Demirhan hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Jandarma, olaya karışan kişileri gözaltına aldı ve soruşturma başlatıldı.

Muş'un Varto ilçesine bağlı Sanlıca köyünde bir düğün töreninde havaya rastgele açılan ateş sonucu 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Düğün sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce havaya açılan ateş sonucu kurşunlar Ayşe Demirhan (6) ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 yaşındaki Ayşe Demirhan kurtarılamadı. Diğer yaralı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak olaya karıştığı belirlenen kişileri gözaltına aldı. Ayşe Demirhan'ın cenazesi otopsi için Muş Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
