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Bulanık'ta kahreden olay: Çaya düşen iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri kayıp

Bulanık'ta kahreden olay: Çaya düşen iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri kayıp
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Mardin'den çobanlık için Muş'un Bulanık ilçesine gelen ailenin çaya düşen 6 ve 8 yaşındaki çocuklarından biri hayatını kaybetti, diğeri akıntıya kapılarak kayboldu.

Mardin'den çobanlık yapmak üzere Muş'un Bulanık ilçesine gelen ailenin çaya düşen 6 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğunda biri hayatını kaybetti, diğeri ise akıntıya kapılarak kayboldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı köyünün Kılındor mezrasında meydana geldi. Mardin'den Bulanık'a çobanlık yapmak için gelen İhsan Can'ın çocukları Hilvan Can (6) ve Jiyan Can (8), aynı mezrada çobanlık yapan amcalarının yanına gitti. Bölgede vakit geçiren çocuklar, amcalarının uyuyakalması üzerine bölgeden geçen Kocasu Çayı'na düştü. Bir süre sonra uyanarak çocukların suya düştüğünü fark eden amca Feridun Can, büyük bir panikle müdahale etti. Suyun içinden 8 yaşındaki yeğeni Jiyan Can'ı çıkarmayı başaran amca, durumu hemen yetkililere ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından küçük kız çocuğu Jiyan Can'ı hızla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Jiyan Can kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Suda kaybolan 6 yaşındaki erkek çocuğu Hilvan Can'ın bulunması için zamanla yarış başladı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Kocasu Çayı boyunca geniş bir hat üzerinde arama kurtarma faaliyeti başlatan ekipler, dere yatağında ve akıntı istikametinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Bölge halkının da destek verdiği arama çalışmalarında henüz küçük Hilvan'a ulaşılamadı.

Olayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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