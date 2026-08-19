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Muş'ta kesinleşmiş hapis cezalı şahıs yakalandı

Muş'ta kesinleşmiş hapis cezalı şahıs yakalandı
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Muş'ta polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmaları kapsamında, hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şahsın cezası içtima sonucu 3 yıl 9 ay 10 gün olarak belirlendi ve cezaevine teslim edildi.

Muş'ta polis ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçundan ifadeye yönelik aranan şahsın yeri tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan şahıs, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla adli mercilere sevk edildi. Adliyede yapılan içtima sonucunda şahsın kesinleşen hapis cezası 3 yıl 9 ay 10 gün olarak belirlendi. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs, cezasını çekmek üzere ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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