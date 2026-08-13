Muş’ta aranan hükümlü yakalandı, cezaevine gönderildi

Muş'ta, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş toplam 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Muş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Yeni Mahalle'de operasyon düzenlendi. Operasyonda, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 2 yıl 3 ay, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan ise 1 yıl 6 ay olmak üzere hakkında toplam 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı