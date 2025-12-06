Muş'ta ambulans devrildi: 3 yaralı

Muş'ta hastaneye dönüş yolunda seyir halindeki bir ambulansın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muş Devlet Hastanesi'ne hasta bıraktıktan sonra dönüşe geçen 49 AKK 763 plakalı ambulans, Korkut-Bulanık kara yolunun Karakale köyü mevkisinde sürücü Muhammet Ali Sayan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ambulans sürücüsü Muhammet Ali Sayan ile sağlık çalışanları Onur Aslan ve Fatma Aktaş yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ