Muş'ta 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Muş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Muş'un merkez ilçesinde "Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması, Bulundurulması" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S. isimli şahıs, 20 Ocak 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen F.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hükümlü, 4 yıl 2 ay hapis cezasının infazı amacıyla Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
