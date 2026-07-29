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Muş’ta 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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Muş’un Bulanık ilçesinde, hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen çalışma sonucu yakalandı.

Muş'un Bulanık ilçesinde, hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen çalışma sonucu yakalandı.

Muş'un Bulanık ilçesinde hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir kişiyi tespit etti. Şahsın yapılan UYAP ve GBT sorgulamasında, Gürün İlamat ve İnfaz Bürosunun 2026/163 karar sayılı dosyası kapsamında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3/18. maddesine muhalefet suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şahıs, herhangi bir zorluk yaşanmadan yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adliyeye sevk edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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