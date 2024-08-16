Üye Girişi
Haberler

Muş İl Jandarma Komutanlığına Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel atandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş'in yerine Jandarma Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel atandı.

Muş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş'in yerine Jandarma Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 41 ilin jandarma komutanı değişti. Resmi Gazete'de yayınlanan kararda Muş İl Jandarma Komutanlığı görevine Van Merkez Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel atandı.

16 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Muş İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş Edirne İl Jandarma Komutanı oldu.

Albay Yılmaz Kırgel kimdir?

Jandarma Albay Yılmaz Kırgel 10 Şubat 1972 tarihinde Diyarbakır'da doğmuştur. İlkokul öğrenimini İzmir'de, ortaokul öğrenimini Isparta'da tamamladıktan sonra 1986 yılında Bursa Işıklar Askeri Lisesini kazanmıştır. 1990 yılında Askeri Lise öğrenimini müteakip Ankara Kara Harp Okulu'na girmiş ve 1994 yılında jandarma teğmen rütbesi ile mezun olmuştur. 2001-2003 yıllarında Muş'un Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığını yapan Jandarma Albay Yılmaz Kırgel evli ve 2 çocuk babasıdır. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mehmet Kasım Jandarma 3-sayfa Albay Güvenlik 3.Sayfa Politika Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Konyaspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Konyaspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (KONYASPOR GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Ağustos Konyaspor Galatasaray maçı nereden izlenir? Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Konya GS maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş olayı nedir, kimi dövdü? Sakarya'da maymun çiçeği görüldü mü? Pendikspor Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Pendikspor Kocaelispor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Manchester Utd Fulham maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Manchester Utd Fulham ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Ulm Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Ulm Bayern Münih ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Le Havre PSG maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Le Havre PSG ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? #9917 Konyaspor Galatasaray maçı ertelendi mi, Konyaspor maçı iptal mi, oynanmayacak mı? Süper Lig maçları neden ertelendi? Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir maçları ne zaman oynanacak, neden ertelendi? HAFTA SONU HAVA DURUMU 17-18 AĞUSTOS | Hafta sonu hava sıcaklığı kaç derece olacak? Nem oranı yüzde kaç? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ertelendi mi? Galatasaray- Gaziantep maçı neden ertelendi? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Sefa Doğanay kimdir? Sefa Doğanay hayatı ve biyografisi! Sefa Doğanay kaç yaşında, nereli? Derya Bedavacı kimdir? Derya Bedavacı hayatı ve biyografisi! Derya Bedavacı kaç yaşında, nereli? Yakışıklı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yakışıklı filmi ne zaman, nerede çekildi? Yakışıklı filmi gerçek mi? Kibarca Öldürmek filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibarca Öldürmek filmi ne zaman, nerede çekildi? Tamirci filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tamirci filmi ne zaman, nerede çekildi? Tamirci filmi gerçek mi? Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Öldür Beni Sevgilim filmi ne zaman, nerede çekildi?
title