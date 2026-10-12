Muş Hasköy'de son 2 ayda 3 kablo hırsızlığının şüphelisi yakalandı

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MUŞ (İHA) – Muş'un Hasköy İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana gelen kablo hırsızlığı ihbarı üzerine başlattıkları çalışmalar kapsamında 1 şüpheliyi yakaladı.

Hasköy ilçesinde meydana gelen enerji kablosu hırsızlığıyla ilgili yürütülen çalışmalarda, son 2 ay içerisinde 3 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı. Şüphelinin evinde ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramalarda 6 rulo altyapı kablosu ile sırt çantası içerisinde testere, kesici alet ve el testeresi bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı