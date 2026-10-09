Muş Bulanık'ta kaçak kazı şüphesiyle aramada 2 küp ve av tüfeği ele geçirildi

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Muş'un Bulanık ilçesinde kaçak kazı şüphesiyle bir adrese düzenlenen aramada 2 küp, ruhsatsız av tüfeği ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Bulanık ilçesinde kaçak kazı yaptığından şüphelenilen bir şahsa yönelik arama gerçekleştirildiği belirtildi. Aramada 2 küp, 1 ruhsatsız av tüfeği, av tüfeğine ait 3 şarjör, 5 adet 12 kalibre fişek, 3 kürek ve 1 kazma ele geçirildiği bildirilen açıklamada, adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı