Muş-Bitlis Karayolunda Trafik Kazası: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Muş- Bitlis karayolunda karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Muş istikametinden Bitlis yönüne doğru seyir halinde olan otomobil, Havalimanı Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Muhabbet Yalçın'a çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle kadın metrelerce sürüklenerek ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ